I paragoni del CdM: "Osimhen somiglia a Weah, Drogba, il primo Eto'o! Ed esulta come Cavani..."

A chi somiglia Victor Osimhen? L'edizione odierna del Corriere del Mezzogiorno, nel fondo scritto dallo scrittore Marco Marsullo, scomoda paragoni importanti per il centravanti nigeriano, vero e proprio mattatore di quest'avvio di stagione con ben nove gol tra campionato ed Europa League:

"Di Insigne abbiamo già parlato, ma altre parole tocca spenderle per Victor Osimhen. Che a tratti assomiglia davvero a Weah, a Drogba, al primo Eto’o più centravanti: implacabile, esplosivo, ormai uomo squadra dalla grinta stampata in faccia e dalle esultanze alla Cavani, per intenderci quelle che fanno crollare lo stadio, ogni settore, per quella gioia che dal viso si dirama fino a ogni muscolo del corpo. Il 9 del Napoli, in questo momento, è una furia inumana di scatti e botte in porta. Immarcabile".