QS esagera: "Napoli, è già mezzo Scudetto!"

Azzurri inarrestabili: decima vittoria di fila e +8 sul Milan, che non va oltre lo 0-0 con la Cremonese.

TuttoNapoli.net

"Napoli, è già mezzo Scudetto", titola stamane in apertura il QS. Azzurri inarrestabili: decima vittoria di fila e +8 sul Milan, che non va oltre lo 0-0 con la Cremonese. Stasera toccherà all'Inter di Inzaghi, pronta a "ritrovare San Siro per dimenticare la Juventus". In basso la prima pagina del quotidiano.