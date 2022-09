I quattro motivi di riflessione di Spalletti dopo il pareggio contro il Lecce

Contro il Lecce tutti si aspettavano di più dal Napoli. Invece al Maradona è andata in campo una squadra un po' in confusione

Contro il Lecce tutti si aspettavano di più dal Napoli. Invece al Maradona è andata in campo una squadra un po' in confusione, che non è andata oltre al pari. C'è da riflettere, scrive il Corriere dello Sport: "L’1-1 in casa contro i salentini ha aperto tante riflessioni: il turn-over, la condizione non ancora ottimale di alcuni giocatori come Ndombele, il primo tempo sotto livello nella costruzione del gioco e l’attacco — parso scintillante con 9 gol contro Verona e Monza— che si è inceppato nelle ultime due gare".