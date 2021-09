I quotidiani ai piedi di Koulibaly: "Leader massimo indiscusso, in difesa ritorna colosso!"

E' Kalidou Koulibaly il migliore in campo di Napoli-Juventus, nonché il match-winner per gli azzurri. "Il solito dominatore dell'area di rigore", scrive TMW assegnandogli 7,5 in pagella. Stesso voto da parte di Tuttosport, secondo cui è il "Leader massimo indiscusso della piazza". Mezzo punto in meno dal Corriere della Sera, mezzo punto in più da La Gazzetta dello Sport: "Non ha sbagliato un pallone, ha chiuso tutto e spinto tanto". Voto 8 anche per il Corriere dello Sport: "Il colpetto del 2-1 lancia il Napoli verso un futuro tutto da sognare e mettere la Juve a -8. E in difesa ritorna colosso".

I VOTI DI KOULIBALY

TMW: 7,5 La Gazzetta dello Sport: 8 Corriere della Sera: 7 Corriere dello Sport: 8 Tuttosport: 7,5 Tuttonapoli.net: 7,5