I quotidiani bocciano Mazzocchi: "Sbaglia sul gol e poi entra in paura"

I quotidiani bocciano Pasquale Mazzocchi, che sbaglia sul gol del pari dell'Udinese. Il difensore di Conte era partito dal 1' a sinistra dopo l'infortunio di Spinazzola. Ecco le pagelle.

Voto 5 per La Gazzetta dello Sport: "Sfortunato, tiene viva una palla che si poteva far uscire e dall'intercetto arriva il pari friulano. E da lì entra in paura".

Voto 4,5 per il Corriere dello Sport: "Sbaglia il controllo e rinvia male sul gol di Ekkelenkamp dando palla a Karlstrom. Gli errori sono diversi e nella ripresa tocca pochissimi palloni".

Voto 5 per Tuttonapoli: "Sbaglia diversi palloni, sfortunato sul gol. Va in confusione e sbaglia davvero troppo".