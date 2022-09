I quotidiani bocciano Ndombelé: voti bassissimi per il francese

Non buona la prima da titolare per Tanguy Ndombelé. Ingenuo in occasione del fallo da rigore su Di Francesco

Non buona la prima da titolare per Tanguy Ndombelé. Ingenuo in occasione del fallo da rigore su Di Francesco, il nuovo centrocampista del Napoli comincia bene, ma poi cala vistosamente e Spalletti se ne accorge sostituendolo a metà incontro. "È lento nei riflessi, da qui l'errore sul rigore e anche la passività sul tiro di Colombo. La mente è rapida, ma ancora il fisico non la asseconda", è difatti l'analisi de La Gazzetta dello Sport sulla prova dell'ex Tottenham. "Commette il fallo da rigore su Di Francesco, non trova mai il bandolo della matassa", sentenzia invece il Corriere dello Sport accanto al suo 4,5 in pagella. TMW: 5

