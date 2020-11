I quotidiani esaltano Demme: "Enorme in fase difensiva, con lui maggior equilibrio"

Diego Demme ha sostituito senza farlo rimpiangere Bakayoko e questa mattina, per lui, voti alti sui quotidiani. Voto 7, ad esempio, per il Corriere dello Sport, che scrive: "Da regista basso distribuisce e gestisce con la semplicità che tanto era piaciuta dopo il suo arrivo: la linea a tre è il suo habitat. Enorme, il lavoro in fase difensiva".

Voto 7 anche per La Gazzetta dello Sport: "Con lui c'è maggiore equilibrio dinanzi alla difesa. Pressa sul portatore di palla".

Voto 7 per il Corriere della Sera: "Gestisce e indirizza, impreziosisce anche".