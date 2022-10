I quotidiani esaltano Spalletti: "Il Napoli sembra più suo!"

Luciano Spalletti e il suo Napoli non si fermano più e con la vittoria esterna contro la Roma dimostrando davvero di poter valere la testa della classifica

© foto di www.imagephotoagency.it

Luciano Spalletti e il suo Napoli non si fermano più e con la vittoria esterna contro la Roma dimostrando davvero di poter valere la testa della classifica anche fino in fondo alla stagione. La Gazzetta dello Sport riporta come per la prima volta riesca a vincere contro l'amico Mourinho e poi aggiunge: "Vittoria pesantissima dopo essere riuscito a scrollarsi di dosso la ragnatela del portoghese". Il Corriere dello Sport sottolinea i due moduli utilizzati, ovvero il 4-2-3-1 iniziale per occupare lo spazio intorno a Cristante e poi il 4-3-3 con cui "ha più palleggio e il Napoli sembra più suo" e con il quale "abbatte il tabù Mourinho". Tuttosport scrive che "resiste alla tentazione di sostituire Osimhen" e ha ragione. Poi aggiunge: "Si gode la settima vittoria consecutiva, meno bella come le altre ma concreta".

I voti

TMW: 6,5

Gazzetta dello Sport: 7

Corriere dello Sport: 7

Tuttosport: 8

Il Mattino: 7,5