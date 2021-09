I quotidiani massacrano Allegri: "La Juve non è nulla, rinuncia a costruire e non sa difendersi!"

Solo una sufficienza per Massimiliano Allegri dopo il k.o. rimediato a Napoli. La Gazzetta dello Sport gli assegna un 4,5 in pagella: "La Juve al momento non è nulla: rinuncia a costruire e non sa difendersi". Mezzo punto in più dal Corriere della Sera, che si esprime così: "Perché dopo l'1-1 si mette a 5 con Bernardeschi terzino?". Per noi di TMW, così come per Tuttosport, è da 5,5 in pagella. Il Corriere dello Sport invece salva l'allenatore bianconero: "Si rifugia nella saggezza, soffre - e tanto - il Napoli ma poi viene tradito da due erroracci".

I VOTI DI ALLEGRI

TMW: 5,5 La Gazzetta dello Sport: 4,5 Corriere della Sera: 5 Corriere dello Sport: 6 Tuttosport: 5,5