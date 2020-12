I quotidiani su Massa: "Giusto il rigore su Insigne, ma gestione gara è da far-west"

L'arbitro Massa lascia giocare ignorando anche falli da ammonizione e nella ripresa la partita diventa un far west. Non è una bocciatura totale, però: netto il rigore assegnato all'Inter per il fallo di Ospina su Darmian, fiscale sul rosso a Insigne per il 'vai a cagare', manca però il doppio giallo a Skriniar. Per questo se Tuttosport gli dà un 5 netto, è 5.5 dal Corriere dello Sport. 5 per la Gazzetta: troppe sviste evidenti, giusto però il rosso a Insigne: contestare una decisione è un'altra cosa.

Gazzetta dello Sport 5

Tuttosport 5

Corriere dello Sport 5.5