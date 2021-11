Repubblica - 20 Consiglieri hanno chiesto il biglietto di Napoli-Verona prima di insediarsi

Neanche il tempo di insediarsi in Consiglio comunale napoletano che 20 Consiglieri appena eletti hanno subito chiesto i biglietti gratis per il Napoli. Lo rivela quest'oggi il quotidiano La Repubblica, scrivendo che consiglieri, assessori e presidenti di municipalità hanno diritto ad un biglietto in tribuna autorità e non si sono fatti scappare l'occasione. In meno di 24 ore - si legge - una ventina su 40 ha fatto richiesta. Anche se nelle istruzioni era chiarito che si tratta di un solo tagliando, rispetto al passato, alcuni consiglieri hanno provato lo stesso a chiedere uno strappo alla regola per avere un biglietto in più, ma ricevendo un no.