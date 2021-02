Repubblica - 2021 orribile, in fumo tutti gli obiettivi: non c'è tempo da perdere

Focus stagionale sul quotidiano Repubblica dopo le ultime sconfitte per il Napoli. Testualmente, si legge: "Stanno andando in fumo tutti i traguardi stagionali in un avvio di 2021 che per il Napoli è stato finora orribile". Non c'è più tempo da perdere, scrive Repubblica, ricordando il ko con la Juve in Supercoppa, l'uscita dalla Coppa Italia e anche le difficoltà in campo europeo. Al Napoli, oltre alla rimonta col Granada, resta solo la zona Champions da conquistare in campionato.