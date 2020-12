Repubblica - A Napoli si sospetta una punizione del Palazzo ad ADL per la battaglia con la Juve

Il Napoli cade contro l'Inter nonostante un'ottima prestazione a causa del rigore di Lukaku e della direzione arbitrale a dir poco discutibile di Massa. Una prestazione, quella dell'arbitro, "che ha alimentato tra i tifosi il sospetto di una punizione del Palazzo a De Laurentiis, per la battaglia con Figc e Lega dopo lo 0-3 a tavolino con la Juve", scrive La Repubblica. In casa Napoli il sospetto riguarda anche la voce rigori a favore, zero, unica squadra di Serie A a non avere ancora avuto penalty da battere.