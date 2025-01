Repubblica a sorpresa: Conte potrebbe chiedere anche una punta sul mercato

È iniziato il mercato di gennaio e le voci sui possibili calciatori in orbita Napoli sono tanti. L'edizione odierna di Repubblica scrive di un Antonio Conte desideroso di avere almeno due rinforzi, se non tre per questa sessione invernale del calciomercato.

"Conte spera che non si tratti di niente di grave per Olivera e confida per il Verona pure nei recuperi di Politano e Kvaratskhelia. Per lottare fino in fondo per lo scudetto, però, il tecnico del Napoli è convinto di avere bisogno come minimo di due rinforzi, se non di tre. Un difensore, un centrocampista e forse una punta".