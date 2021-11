Repubblica - A Spalletti non è piaciuta la direzione di Ayroldi, ma non ha voluto criticarlo

"Spalletti non è completamente soddisfatto. Il Verona ha imbrigliato il Napoli con una prestazione di grande intensità. Tanti falli nella trequarti proprio per rompere il gioco più tecnico degli azzurri". A scriverlo è l'edizione odierna de La Repubblica, raccontando la partita di Luciano Spalletti da bordocampo:

"La direzione di Ayroldi non gli è piaciuta molto dal campo. Ha protestato un paio di volte per alcune scelte dell'arbitro, ma Spalletti ha confermato la sua linea. Non ha criticato l'operato di Ayroldi: nessuna protesta neanche nei confronti dell'episodio dubbio su Osimhen che ha chiesto il penalty".