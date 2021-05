Repubblica - ADL-Giuntoli, torna il sereno: i due hanno ripreso a dialogare

Avanti tutta con Spalletti, ma non solo. De Laurentiis, per ricostruire il nuovo ciclo, vuole affidarsi anche a Cristiano Giuntoli. Il ds del Napoli, sotto contratto fino al 2024, aveva avuto alcune divergenze col patron, ma ora, secondo Repubblica, i due hanno ricominciato a dialogare dopo le tensioni dei mesi scorsi. Dunque, Giuntoli non è in discussione e dovrebbe continuare a essere lui il ds dell'era Spalletti.