Repubblica - ADL non crede che il traghettatore sia una buona idea: la scelta del patron

Date le difficoltà e le ultime sconfitte, molti hanno invocato un cambio in panchina. Ma il presidente del Napoli non è dello stesso avviso. L'edizione odierna del quotidiano Repubblica scrive: "De Laurentiis, sul traghettatore, ha avuto finora almeno il fondato dubbio che non sia così e per questo non si è materializzata la rivoluzione, al netto delle proverbiali umorali sfuriate del presidente".