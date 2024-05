Repubblica - ADL può spiazzare tutti: c'è anche Tedesco nel casting

Ci sono quattro nomi al centro del casting per il nuovo allenatore azzurro, è vero, ma non è da escludere una mossa a sorpresa da parte di De Laurentiis

TuttoNapoli.net

Lo raccontiamo da tempo: ci sono quattro nomi al centro del casting per il nuovo allenatore azzurro, è vero, ma non è da escludere una mossa a sorpresa da parte di Aurelio De Laurentiis, che potrebbe contattare anche qualche altro allenatore. Come Domenico Tedesco, un profilo che gli piace. Lo scrive La Repubblica:

"Almeno in due quindi si sentono in corsa e vale lo stesso per il silenzioso Pioli, vicino al divorzio col Milan. Ci sono dunque indizi per dedurre che il casting è tutt’altro che finito. Ad Adl piace stupire e chissà che il suo ego non spinga il presidente - pur di spiazzare tutti - a fare una scelta sorprendente, alla Tedesco".