Repubblica - Anche senza infortunio, Kvara era in dubbio per Udine per il rendimento

Questo scrive l'edizione odierna del quotidiano Repubblica sul georgiano

Kvaratskhelia, anche senza infortunio, era in dubbio per l’Udinese a causa del suo rendimento. Questo scrive l'edizione odierna del quotidiano Repubblica sul georgiano: “Kvaratskhelia era uscito malconcio dalla sfida di domenica con la Lazio, dopo aver stretto i denti per rimanere generosamente in campo fino al 90’.

Ma il suo rendimento era stato al di sotto delle aspettative e per questo nella trasferta di sabato a Udine il giocatore dell’Est sarebbe lo stesso stato messo in concorrenza con David Neres. L’infortunio del numero 77 ha dunque messo fine in anticipo al ballottaggio e spiana la strada per la promozione tra i titolari dell’attaccante brasiliano, finora sacrificato spesso in panchina nonostante il suo eccellente rendimento”.