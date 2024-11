Repubblica: "Atalanta e Lookman gli spacca Napoli: il leader Conte con il mal di testa"

vedi letture

La capolista sconfitta dopo quasi tre mesi. “Loro ci sono superiori” le parole di Antonio Conte al termine della sfida.

"Atalanta e Lookman gli spacca Napoli: il leader Conte con il mal di testa" scrive La Repubblica in apertura della sua sezione sportiva odierna dando ampio spazio alla vittoria dell'Atalanta di Gian Piero Gasperini in casa del Napoli di Antonio Conte. Doppietta di Lookman e gol di Retegui, subentrato nella ripresa, per l'impresa della Dea al Maradona che riapre i giochi Scudetto.

La capolista sconfitta dopo quasi tre mesi. “Loro ci sono superiori” le parole di Antonio Conte al termine della sfida. Fischi a Romelu Lukaku. Nerazzurri insuperabili, ritmo alto e tante stelle.