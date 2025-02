Repubblica attacca ADL: "Indebolirsi in lotta Scudetto è capolavoro di autolesionismo"

vedi letture

"Incidente di percorso o incompatibilità? Parlarsi chiaro è da amici, con tre anni di contratto è un obbligo':

"Indebolire in modo così vistosa una squadra in lotta per vincere lo scudetto è parso dall'esterno un capolavoro, senza precedenti, di autolesionismo". Questo l'attacco di Repubblica alle scelte del Napoli in questa sessione di mercato: "A condizionare il mercato invernale del Napoli è stata infatti pure la vision differente che hanno De Laurentiis e Conte. Il presidente ha infatti abdicato per la prima volta nell'estate scorsa alla sua filosofia: puntare su giovani talenti da crescere e valorizzare, per poi cederli in cambio di ricche plusvalenze. Nulla a che vedere con gli acquisti di giocatori già "fatti" e avanti negli anni come Lukaku, McTominay e Neres -voluti invece dall'allenatore - che rispondevano viceversa all'esigenza di rendere subito la squadra molto competitiva.

Bere o affogare, dopo il decimo posto: ad agosto non c'era altra scelta e il nuovo corso azzurro ha intrapreso con successo una strada sempre evitata. Ma a gennaio e con la Champions in tasca ha cominciato a soffiare il vento della restaurazione: culminato nell'arrivo del baby Hasa e nel tentativo di ingaggiare il ventenne spagnolo Yeremay. Poteva andar bene, se la squadra non fosse stata in lotta per lo scudetto. «Facciamo operazione come Dio comanda o lasciamo perdere», si è invece sentito rispondere Adl dal suo pluridecorato tecnico. Di qui la vana caccia a Garnacho e Adeyemi, con 50 milioni di budget alla fine non spesi. Incidente di percorso o incompatibilità? Parlarsi chiaro è da amici, con tre anni di contratto è un obbligo':