Repubblica azzarda: "Nuvole sul rapporto Conte-ADL: priorità era sistemare i conti"

Così scrive l'edizione odierna di Repubblica sul rapporto tra presidente e allenatore del Napoli.

"Non passati nemmeno otto mesi dalla presentazione show di fine giugno a Palazzo Reale e sul fresco menage della strana coppia formata da Antonio Conte e Aurelio De Laurentiis s'addensano già le prime nuvole". Così scrive l'edizione odierna di Repubblica sul rapporto tra presidente e allenatore del Napoli.

"Diretta conseguenza - paradossale ma vero... - dell'inatteso, sorprendente e non solo elettrizzante primato in classifica del Napoli. Trovarsi tanto in fretta lassù non era infatti nei piani di nessuno dei protagonisti ed è per questo che i progetti studiati a tavolino da presidente e allenatore, durante la scorsa estate, sono diventati strada facendo (piacevolmente) carta straccia, con l'effetto collaterale però di trasformare in uno stillicidio la parentesi appena conclusa del mercato invernale. l fatti lasciano pensare con il senno di poi che in casa azzurra ci fosse un'idea guida: sistemare innanzitutto i conti della società, dopo gli ingenti investimenti fatti ad agosto per rinforzare la squadra emetterla nella condizione di competere per la zona Champions, all'indomani di un umiliante ed economicamente insostenibile decimo posto.