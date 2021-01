Repubblica boccia Insigne: "Ha fatto atto di presenza"

Prova in tono minore per Lorenzo Insigne, il più atteso a Verona dopo l'errore dal dischetto contro la Juventus in Supercoppa. Il quotidiano 'Repubblica' giudica in maniera negativa la prova del capitano, sottolineando come la sostituzione di Gattuso sia stata forse anche tardiva considerate le difficoltà ad entrare in partita.

“Il leader del Napoli ha fatto atto di presenza, si è intestardito nella ricerca della giocata personale e ha assistito quasi senza opporre resistenza alla veemente reazione del Verona” si legge.