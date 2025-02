Repubblica - Buongiorno, la decisione di Conte e la data di rientro

È forse l’unico vero dubbio di formazione. Chi giocherà al centro della difesa accanto a Rrahmani? Tornerà Buongiorno o verrà confermato Juan Jesus. Secondo il quotidiano Repubblica, Antonio Conte scioglierà le riserve soltanto oggi dopo l’ultimo allenamento al Training Center di Castel Volturno, ma le sensazioni finora sembrano favorire ancora una volta il brasiliano.

Buongiorno non è ancora al top dal punto di vista fisico, Conte ed il suo staff stanno lavorando per riportarlo nella forma migliore e mercoledì hanno voluto l’allenamento congiunto contro il Giugliano proprio per fargli ritrovare minuti: "Gli manca ancora qualcosa, quindi potrebbe cominciare di nuovo dalla panchina per poi tornare in campo nella ripresa. L’obiettivo è averlo al meglio sabato prossimo all’Olimpico contro la Lazio".