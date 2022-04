Repubblica - C'è una contraddizione tattica che Spalletti deve chiarire a se stesso

Il Napoli cade contro la Fiorentina e, come analizzato da Luciano Spalletti, il problema è stato soprattutto a centrocampo.

© foto di www.imagephotoagency.it

Il Napoli cade contro la Fiorentina e, come analizzato da Luciano Spalletti, il problema è stato soprattutto a centrocampo. Una questione che sottolinea anche La Repubblica: "C’è una contraddizione tattica che Spalletti dovrebbe chiarire anche a se stesso. C’è un guasto a centrocampo, perché accanto a Lobotka non possono coesistere Zielinski e Fabiàn Ruiz come dimostra il primo tempo, e Lobotka affanna quando la mediana passa da 3 a 2 come conferma la ripresa".