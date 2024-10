Repubblica - C'è una domanda che tormenta i tifosi: l'invito di Manna non li tranquillizza

In casa Napoli continua a tenere banco la vicenda legata al rinnovo di contratto di Khvicha Kvaratskhelia. Se ne parla da oltre un anno, praticamente dall'annata dello Scudetto chiusa con la palma di MVP della Serie A, ma finora non ci sono stati chissà quanti passi in avanti. E i tifosi non sono tranquilli, secondo La Repubblica:

"Discorso a parte varrebbe per il Napoli, prima due punti sopra l’Inter, senza coppe europee a complicare il quadro. Ma c’è una domanda che tormenta il tifo partenopeo, ben più della sconfitta all’esordio a Verona: perché Kvara non rinnova? Il ds Manna ripete che «ha tre anni di contratto, stiamo tranquilli». Un invito che non tranquillizza nessuno".