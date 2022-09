Repubblica - Centrocampo intollerabile! Più sicuro il 4-3-3, perché cambiare troppo?

Focus anche sul centrocampo, da parte di Antonio Corbo, nel suo consueto editoriale per La Repubblica

Focus anche sul centrocampo, da parte di Antonio Corbo, nel suo consueto editoriale per La Repubblica: "Non si può tollerare il rebus a centrocampo. Con Anguissa, Lobotka e Ndombele il Napoli avrebbe trovato la prima base solida per costruire il resto. Le fondamenta. Tre colonne sicure del 4-3-3. La frenesia di trovare con un colpo di genio la soluzione che tutto il Napoli cerca, porta a cambiare troppo. Con Lobotka fuori, la mediana a due (Anguissa e Ndombele) provoca un sovraccarico nella fase offensiva. Non si rivela la scelta migliore. Evidenti gli effetti: centrocampo traballante, fragile schermo alla difesa, attaccanti in numero eccessivo e scollegati tra loro".