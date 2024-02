Repubblica - Comune ad ADL: "Paga i vigili o ti pignoriamo i conti"; la SSCNapoli va al TAR

Ora il Comune passa alle maniere forti, scrive il quotidiano Repubbblica raccontando che in una sola giornata ha inviato ad Aurelio De Laurentiis 9 “avvisi”

Ora il Comune passa alle maniere forti, scrive il quotidiano Repubblica raccontando che in una sola giornata ha inviato ad Aurelio De Laurentiis 9 “avvisi” per altrettante partite, giocate allo stadio Maradona nei mesi scorsi, ed un ultimatum: "O paghi i vigili che hanno prestato servizio in quegli eventi calcistici, o ti pignoriamo i conti. 9 avvisi di accertamento per un totale di quasi 100 mila euro, arrivata esattamente 24 ore dopo la discovery dell’indagine della Corte dei conti. L’inchiesta dei vice procuratori Ferruccio Capalbo e Licia Centro ha contestato a 5 assessori delle giunte de Magistris e Manfredi, mancati introiti nelle casse dell’ente per 900 mila euro, dal 2019 al 2023.

Il motivo? Proprio i vigili impiegati nelle kermesse culturali e sportive, che in base a una norma nazionale del 2017, dovevano essere pagati dagli organizzatori degli eventi. Tra gli eventi nel mirino, oltre ai concerti, ci sono proprio le partite di calcio al Maradona. Fino a 48 ore fa, gli uffici di Palazzo San Giacomo avevano inviato un avviso di accertamento per Napoli-Real Madrid. Era stato recapitato a fine dicembre, due settimane dopo l’approvazione in consiglio comunale del regolamento. È il regolamento sfornato a settembre dalla giunta Manfredi, giudicato dai pm contabili “tardivo” rispetto alla norma del 2017. Un regolamento che l’avvocato di De Laurentiis, Arturo Testa, ha impugnato al Tar con ricorso del 19 febbraio".