Repubblica - Conte si lamenta del prato del Penzo, ma è già emersa la verità

vedi letture

Dopo la partita contro il Venezia tra le altre cose Antonio Conte ha parlato del terreno di gioco del Penzo, che ha reso difficile il possesso palla in quanto "il pallone non scorreva". Ne scrive l'edizione odierna de La Repubblica: "Il tecnico si era lamentato in tv per le condizioni del prato del Penzo. «Non è stato bagnato e il pallone non scorreva».

In realtà, le immagini di Dazn dimostrano che gli irrigatori sono entrati regolarmente in funzione: due volte nei minuti che hanno preceduto l’inizio della partita e altre due durante l’intervallo".