Repubblica - Destino segnato in estate per Fabiàn: ADL non vuole perderlo a zero

“Non è un caso che i gol della vittoria contro la Lazio li abbiano segnati Insigne e Fabiàn: due dei tanti giocatori con la valigia pronta". Si parla del futuro del centrocampista iberico sull'edizione odierna di Repubblica.

"Il capitano ha già firmato con Toronto, lo spagnolo ha deciso di non rinnovare il suo contratto — in scadenza nel 2023 — ed è di conseguenza destinato a sua volta a cambiare aria durante l'estate, perché De Laurentiis (dopo aver speso 30 milioni per il suo cartellino) non vuole correre il rischio di trattenerlo un altro anno e perderlo poi a parametro zero. Ma il futuro è adesso e ci sarà tempo per affrontare le questioni del mercato”