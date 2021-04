Repubblica - Di Lorenzo deve inventarsi bomber per rimediare agli incredibili errori dei compagni

La vittoria sul Crotone porta la firma di Giovanni Di Lorenzo, stranamente l'unico non attaccante ad essere andato a segno ieri per il Napoli. Lo scrive anche l'edizione odierna de La Repubblica: "Per la prima volta dall'inizio della stagione hanno segnato nella stessa partita Insigne, Osimhen e Mertens, eppure il Napoli ha avuto bisogno di un gol nella seconda metà della ripresa di Di Lorenzo per mettere definitivamente ko il Crotone, che ha sognato per oltre un'ora di uscire imbattuto dallo stadio Maradona. La beffa è stata invece evitata dal sinistro imparabile del difensore, costretto a invetarsi bomber per porre rimedio agli incredibili errori di cui si erano macchiati i suoi compagni".