Repubblica - Dirigenti Juve rischiano fino a 12 anni di carcere per falso comunicato stipendi

L’edizione odierna de La Repubblica fa luce sul comunicato della Juventus del 28 marzo 2020.

TuttoNapoli.net

© foto di Daniele Buffa/Image Sport

L’edizione odierna de La Repubblica fa luce sul comunicato della Juventus del 28 marzo 2020. Il club bianconero diramò una nota in cui veniva annunciato che i giocatori avrebbero rinunciato formalmente a quattro stipendi per l’emergenza Covid, cosa che portò il titolo in borsa a salire più del 5%. Questo testo però risulta essere non veritiero in quanto, secondo tre carte firmate dai calciatori, gli stipendi tagliati sarebbero ritornati sotto forma di bonus nei campionati successivi. Questo, si legge sempre nel quotidiano, comporterebbe l’accusa di aggiotaggio, reato che comporterebbe fino a 12 anni di carcere.