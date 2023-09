Repubblica - Ecco perché il Napoli ha voluto chiarire pubblicamente il caso Osimhen

Il Napoli vuole tornare a correre in campionato e con l'Udinese ha cominciato la risalita in classifica.

© foto di www.imagephotoagency.it

Il Napoli vuole tornare a correre in campionato e con l'Udinese ha cominciato la risalita in classifica. Tanto però passa dal momento di Khvicha Kvaratskhelia e soprattutto Victor Osimhen, al centro di diverse polemiche negli ultimi giorni. Proprio per far rientrare il caso e permettere al giocatore di esprimersi al meglio - scrive La Repubblica - il Napoli ha voluto chiarire pubblicamente la questione con un comunicato ufficiale diramato ieri.