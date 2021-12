Repubblica - Ecco qual è il vero obiettivo: il ko con lo Spezia spegne il sogno scudetto

Il Napoli è partito per centrare la qualificazione alla prossima Champions, ma il grande avvio di campionato ha indotto tanti a sognare lo scudetto. Un sogno spento dopo il k.o. con lo Spezia, scrive La Repubblica: "L'ultima partita dell'anno ha dato un'indicazione amara al Napoli sul suo vero obiettivo stagionale - il ritorno in Champions - e ha allontanato in modo probabilmente definitivo il sogno scudetto, alimentato dalla sorprendente striscia iniziale di 9 vittorie consecutive".