Repubblica esalta Spalletti: "Ha stravinto la gara a scacchi con Klopp"

© foto di www.imagephotoagency.it

Non c'è due senza tre. Come fa notare La Repubblica, il tabù di Fuorigrotta ha condannato ancora una volta il Liverpool, che in Champions aveva già preso un paio di sonori ceffoni dal Napoli nel vetusto San Paolo e ieri si è arreso 4-1 anche nel rinnovato Maradona.

Spalletti ha stravinto la partita a scacchi contro Klopp ed è scattato a razzo nel gruppo A, riuscendo a colmare un gap di esperienza enorme: 155 presenze complessive nella competizione per i componenti dell'organico azzurro contro le 854 di quelle dei Reds.