Repubblica - Gattuso e staff medico di pessimo umore: il retroscena dopo il caso Osimhen

Mancava poco al recupero di Victor Osimhen, fermo da novembre per la lussazione alla spalla destra rimediata in Nazionale. Ma ora, col Covid e dopo il caso del compleanno, con tanto di video, il rientro dell'attaccante nigeriano slitterà ancora di qualche giorno. L'edizione odierna del quotidiano Repubblica racconta che Gattuso è di pessimo umore dopo questa notizia, perché quest'emergenza in attacco sembra destinata a proseguire. C'è amarezza anche da parte dello staff medico: lavoro meticoloso, il loro, reso vano dalla leggerezza di Osimhen.