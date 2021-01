Repubblica - ADL era perplesso sul cambio modulo, ora la squadra sembra pronta

Il cambio modulo e le titubanze iniziali di Aurelio De Laurentiis. Ne scrive l'edizione odierna di Repubblica, che racconta di una squadra che pare finalmente pronta a calarsi alla perfezione nel 4-2-3-1 immaginato da Gattuso.

"I 30 tiri scagliati verso la porta di Cragno, nonostante le assenze gravissime di Mertens e Osimhen, danno però anche più forza al tentativo di Ringhio di proiettare gli azzurri in un’altra dimensione: scommettendo con coraggio e ostinazione sulla trazione offensiva. Nello spogliatoio c’era stata qualche resistenza e ancora più il vento del cambiamento è stato visto finora con perplessità dalla dirigenza, in primis dal presidente De Laurentiis. Ora però la squadra sembra finalmente pronta a liberarsi una volta per tutte della sua “coperta di Linus”