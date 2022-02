Repubblica - ADL non si aspetta nulla di più del 4° posto: è dal 2017 che non copre il ruolo di terzino

Aurelio De Laurentiis non si aspetta nulla di più del quarto posto. Così scrive l'edizione odierna di Repubblica, che punge il club sulla questione terzino sinistro: "Ora che il week- end dell'ultima illusione è finito, triste ma anche morbido è tornare alla realtà. Milan capolista, Inter seconda sempre nell'orbita scudetto: il Napoli che fantasticava sorpasso e primato si ritrova terzo.

Siede comodo in zona Champions, come chiede il presidente De Laurentiis da tempo. | tifosi sono delusi ma Spalletti non ha fallito la missione: basta il quarto posto alla società che non si aspetta nulla di più, se è vero che dal primo novembre 2017, infortunio di Ghoulam in Napoli- Manchester City, non ha mai coperto bene il ruolo di terzino sinistro".