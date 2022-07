Repubblica - Il Monza alza l'offerta per Petagna: lunedì si chiude. E arriva il Cholito...

Ha aumentato la parte fissa per il Napoli che darà il via libera alla cessione, fortemente caldeggiata pure da Petagna.

TuttoNapoli.net

© foto di www.imagephotoagency.it

"Andrea Petagna andrà al Monza, Giovanni Simeone si vestirà d’azzurro. Ciak, si va in scena". Così scrive sulla questione l'edizione odierna di Repubblicia: "In Brianza hanno deciso: il centravanti per conquistare una salvezza comoda sarà il 27enne di Trieste. Adriano Galliani dovrebbe chiudere la trattativa all’inizio della prossima settimana, molto probabilmente già lunedì.

Ha aumentato la parte fissa per il Napoli che darà il via libera alla cessione, fortemente caldeggiata pure da Petagna. Per lui è pronto un contratto da 2,4 milioni di euro più bonus. L’attaccante è rimasto in panchina pure mercoledì sera nel match amichevole contro l’Adana, segnale di una svolta vicina. Ieri, poi, l’accelerazione da parte del Monza.