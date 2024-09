Repubblica - Il murales Maradona ha bisogno di restauro ma c'è un problema: il punto

"La maxi- opera presenta i segni del tempo: rughe e screpolature, serve un ritocco per preservarsi in futuro e rendersi ancora più attrattiva".

Il murales di Maradona ai Quartieri Spagnoli ha bisogno di un restauro, nell'edizione di oggi Repubblica fa il punto della situazione.

"A largo Maradona si discute sul restauro del murales del Diez, il secondo monumento più visitato d'Italia con 6 milioni di presenze nel 2023 stimate dalle agenzie di viaggi. La maxi- opera presenta i segni del tempo: rughe e screpolature, serve un ritocco per preservarsi in futuro e rendersi ancora più attrattiva. L'ultimo maquillage risale a otto anni fa. E ora si discute proprio come intervenire. Il problema è che il murale firmato dall'artista dei Quartieri Spagnoli Mario Filardi, morto nel 2010, è sorto in maniera del tutto spontanea nel 1990: sulla carta è un'opera non autorizzata, non lecita, come tanti altri lavori di street art'".