Repubblica: "Il Napoli avvisa i naviganti: numeri e prestazioni sono da scudetto"

L'edizione odierna del quotidiano Repubblica dedica un approfondimento al Napoli. La quinta vittoria consecutiva è un avviso ai naviganti: nessuno prenda sotto gamba la direzione presa dal vento, che sta soffiando in maniera sempre più impetuosa alle spalle degli azzurri. Osimhen continua ad essere devastante, ma hanno funzionato alla perfezione anche difesa e centrocampo: tecnico ed in egual misura solido, grazie al provvidenziale innesto di Anguissa. Spalletti continua a richiamare all'umiltà, ma la panchina lunga permette al Napoli di guardare con ottimismo al futuro. L'autostima però va in controtendenza con ciò che predica il tecnico, che è consapevole come di tempo ne manchi ancora tanto e non parla di obiettivi, ma questi numeri sono da scudetto.