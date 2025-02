Repubblica - Il tesoretto di Kvaratskhelia per dare una svolta a stadio e centro sportivo

Ancora un tutto esaurito al 'Maradona', il settimo della stagione in campionato. I 50 mila tifosi che assisteranno alla sfida contro l’Udinese sono solo una parte di quelli che avrebbero voluto essere presenti: la domanda di biglietti, come ormai accade regolarmente, ha superato di gran lunga l’offerta. Un segnale chiaro di quanto il vecchio impianto di Fuorigrotta sia diventato troppo piccolo e inadatto per le ambizioni del club e della città. Non si tratta solo di un problema di capienza, scrive in merito La Repubblica nella sua edizione dedicata a Napoli in edicola oggi, ma anche di infrastrutture. Con Euro 2032 ormai assegnato a Italia e Turchia, la città partenopea rischia di restare esclusa. La FIGC ha, infatti, già individuato quattro città ospitanti: Roma, Milano, Torino e Firenze. Per il Sud Italia c’è una forte concorrenza di Palermo e Bari, mentre Napoli è in netto ritardo nella corsa per essere una delle sedi ufficiali.

Per il club di Aurelio De Laurentiis, la mancanza di uno stadio di proprietà è un problema economico enorme: ogni anno vengono persi circa 100 milioni di euro di potenziali ricavi. Il presidente ha più volte annunciato progetti di restyling del Maradona o la costruzione di un nuovo impianto, ma al momento le promesse sono rimaste tali. L’ultima dichiarazione risale a dicembre, quando ADL disse che avrebbe spiegato tutto "al suo ritorno dagli USA". Da allora, però, nessun aggiornamento concreto.

Centro sportivo e settore giovanile, altre urgenze

Oltre alla questione stadio, poi, il Napoli deve affrontare altre due lacune importanti: il centro sportivo e il settore giovanile. Come ha sottolineato anche Antonio Conte, il club partenopeo ha investito quasi esclusivamente sul mercato dei calciatori, trascurando le infrastrutture. Attualmente, il Napoli resterà in affitto a Castel Volturno fino al 2026, mentre De Laurentiis sta valutando nuovi terreni per un centro sportivo di proprietà. Secondo il direttore sportivo Manna, "si sta lavorando al progetto", ma è possibile che il tutto slitti addirittura al 2027. Il settore giovanile è un altro nodo cruciale. La Primavera del Napoli non rappresenta al momento un serbatoio affidabile per la prima squadra e non offre nemmeno un livello adeguato come sparring partner negli allenamenti settimanali. Un rilancio del vivaio, annunciato da tempo, sembra ancora lontano.

Il tesoro Kvaratskhelia, un’occasione da non sprecare

Con la recente cessione di Kvaratskhelia per 75 milioni di euro, il club azzurro ha una risorsa importante a disposizione. Il club ha già confermato che quei fondi non servono per coprire necessità di bilancio, aprendo così alla possibilità di utilizzarli per un progetto strutturale. Potrebbe essere l’occasione giusta per avviare finalmente i lavori sul nuovo stadio o il centro sportivo.