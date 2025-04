Repubblica - In caso di addio di Conte, ADL ha già un preferito per la panchina

Il Napoli affronta il Bologna di Vincenzo Italiano nel posticipo della trentunesima giornata di Serie A. Quel Vincenzo Italiano che è stato nel mirino di Aurelio De Laurentiis un paio d'anni fa e che tornerebbe a esserlo in caso di addio di Antonio Conte, come si legge sull'edizione odierna de La Repubblica:

"A Italiano il Napoli pensò per il dopo Spalletti nel 2023, quando ci provò anche con Thiago Motta, ma De Laurentiis disse di aver preferito lasciar perdere per non fare uno sgarbo alla Fiorentina. In caso di addio di Conte, però, nella lista dei desideri c’è di nuovo l’attuale tecnico rossoblù, che ha già dato disponibilità a Saputo per prolungare il contratto fino al 2027. De Laurentiis non lo molla, Casteldebole stringe i tempi, vedremo".