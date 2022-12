Repubblica - Inchiesta Uefa, la Juve rischia anche l'esclusione dalle coppe europee

È quanto scrive la Repubblica in merito all'apertura di un'inchiesta sui conti del club bianconero aperta dalla UEFA nella giornata di ieri.

Multe salate e non solo, la Juventus rischia anche l'esclusione dalle coppe europee. È quanto scrive la Repubblica in merito all'apertura di un'inchiesta sui conti del club bianconero aperta dalla UEFA nella giornata di ieri. Il Club Financial Control Body di Nyon ha già messo nero su bianco la possibilità di rescindere il settlement agreement firmato a fine agosto con la Vecchia Signora: una ipotesi le cui conseguenze potrebbero essere pesantissime. Per violazioni molto gravi, ricorda il quotidiano, sarebbe possibile anche l'esclusione dalle competizioni UEFA.