Repubblica - Insigne congela l'offerta (faraonica) di Toronto

Niente States per Lorenzo Insigne. Nonostante le offerte faraoniche pervenute in queste settimane dai Toronto Blizzard, il capitano del Napoli non pare intenzionato al trasferimento nella MLS secondo le informazioni raccolte dall'edizione odierna di Repubblica.

"Con Aurelio De Laurentiis la trattativa è infatti in stand by e potrà sbloccarsi solamente se e quando la squadra di Spalletti avrà la ragionevole certezza di aver ipotecato la sua qualificazione per la prossima edizione della Champions League: l’unico antidoto contro il drastico taglio del monte ingaggi anticipato dal presidente.

È stato invece il leader azzurro a congelare per il momento l’offerta che gli è giunta dai Toronto Blizzard per diventare una star della MLS (Major League Soccer) americana: allettante dal punto di vista economico, decisamente meno però per la preparazione agonistica di un calciatore alla vigilia della rassegna iridata".