Repubblica - Insigne, scatta l'allarme: neppure un gol su azione su 25 partite di campionato

Lorenzo Insigne non ha mai segnato su azione in questo campionato. Un dato allarmante, scrive l'edizione odierna del quotidiano Repubblica, trattandosi di un attaccante che vive a pochi passi dall'area di rigore avversaria. Il capitano del Napoli, oggi assente per infortunio, ha segnato solo su rigore, l'unica rete su azione è arrivata in Europa League.