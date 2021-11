Repubblica: "Inter-Napoli, in palio il primo posto del 2021: azzurri avanti di un punto"

Spazio alla sfida tra Inter e Napoli all'interno de La Repubblica che spiega come in palio, oltre a punti preziosi per la classifica di Serie A, ci sia il trono 2021. I partenopei da gennaio ad oggi in 37 partite hanno totalizzato 84 punti contri gli 83 in 36 sfide dei nerazzurri. Spalletti ha trasformato il lavoro di Gattuso in trampolino di lancio, Inzaghi ha fatto un po' più fatica a raccogliere l'eredità di Conte, ma dal weekend ricomincerà a muoversi pure la graduatoria e per il campionato c'è subito un appuntamento clou dopo la sosta: a San Siro si assegna il primo posto dell'anno solare.