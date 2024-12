Repubblica - Kvara, niente recupero in anticipo: tornerà nel 2025

Nella sfida contro l'Udinese Khvicha Kvaratskhelia è stato sostituito al meglio da David Neres, il migliore in campo al Bluenergy Stadium. L'esterno offensivo georgiano, dunque, può recuperare con tutta calma, senza anticipare i tempi com'era emerso negli ultimi giorni. E lo farà, come scrive l'edizione odierna de La Repubblica:

"A sinistra invece Kvaratskhelia sta ancora cercando di adeguarsi alle nuove consegnee pure per questo l’inizio di stagione del georgiano è scivolato via tra alti e bassi, già prima dell’infortunio. La lesione non è grave, ma è bastata per tenerlo fuori con l’Udinese e farà saltare a uno degli eroi del terzo scudetto un altro paio di gare: la trasferta di Genova e la sfida di fine anno al Maradona contro il Venezia".