Repubblica - L'astuzia di Spalletti in una mossa dopo la rifinitura di Castel Volturno

Complimenti alla comunicazione. Nel giorno di Inter-Napoli, partita che Luciano Spalletti vivrà da ex, dai quotidiani arrivano elogi per come l'allenatore azzurro ha presentato la sfida. La Repubblica oggi in edicola, ad esempio, si esprime così al riguardo:

"In ogni parola di Luciano Spalletti c'è una pillola di serenità, anche in una vigilia che per forza di cose non può essere come tutte le altre. [...] Ma il tecnico toscano, grande ex della partita per i suoi trascorsi sulla panchina nerazzurra, ha evitato con astuzia dopo la rifinitura di Castel Volturno di caricare di ulteriori significati la trasferta milanese".