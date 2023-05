Repubblica - La data dell'annuncio del nuovo allenatore: c'è un indizio

Probabilmente ci sarà la fumata azzurra dopo la tournée in Corea del Sud: il Napoli partirà lunedì 5 e rientrerà in Italia tra sabato 10 e domenica 11

L’ufficialità del nuovo allenatore, come scrive Repubblica, dovrebbe arrivare dopo il 4 giugno: servirà prima la comunicazione dell’interruzione del rapporto con Luciano Spalletti e poi si darà il via al nuovo corso. Probabilmente ci sarà la fumata azzurra dopo la tournée in Corea del Sud: il Napoli partirà lunedì 5 e rientrerà in Italia tra sabato 10 e domenica 11.